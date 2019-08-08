СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-08T15:08:28+03:00

Насекомые были завезены в чемоданах туристов, отдыхавших в тропических странах

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Роспотребнадзор рассказал, как смолянам защититься от тропических клопов. Ранее стало известно, что насекомые были завезены в регион в чемоданах туристов, отдыхавших в тропических странах. Об этом сообщил телеканал НТВ. Особенность «иностранцев» в том, что они живут в постельных принадлежностях и питаются человеческой кровью не только ночью, но и днем. После укуса на теле остается точка и красное пятно.

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют смолянам чаще менять постельное белье, регулярно осматривать мягкую мебель (о наличии насекомых могут говорить черные точки, капли крови), пылесосить ее, проводить дезинфекцию.

- Пик активности клопов – лето, начало отопительного сезона. Если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, существует риск заражения целого дома, - отмечают в ведомстве.

Ранее региональный Роспотребнадзор рассказывал об большом количестве людей, обратившихся в медицинские учреждения после укуса клеща. По словам сотрудников, 2019-й год стал рекордным по их обращаемости.

ИСТОЧНИК KP.RU