2019-08-08T17:01:41+03:00
Происшествия

Под Смоленском грузовой поезд насмерть сбил мужчину

Следователи ищут родственников погибшего
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива пресс-службы МЖД.ФОТО: из архива пресс-службы МЖД.
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Под Смоленском грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сообщили в ЛО МВД России на станции Смоленск. Следователи ищут родственников погибшего.

Трагедия произошла на железнодорожном перегоне «Смоленск – Центральный – Красный Бор» днем 8 августа.

По предварительным данным, мужчина переходил пути перед близкоидущим поездом. Предотвратить происшествие было не в силах локомотивной бригады.

- Машинист подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, говорят в полиции.

На месте продолжает работать транспортная полиция. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

Приметы: на вид 50 – 55 лет, среднего телосложения, рост 170см., волосы русые средней длинны, одет в свитер темно-коричневого цвета, рубашку клетчатую, джинсы.

Ранее тело другого мужчины в сигнальном жилете было обнаружено на станции Энгельгардтовская в Починковском районе. Прибывшая на место следственная группа констатировала, что мужчина получил травмы от проходящего поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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