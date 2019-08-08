Под Смоленском грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Под Смоленском грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сообщили в ЛО МВД России на станции Смоленск. Следователи ищут родственников погибшего.
Трагедия произошла на железнодорожном перегоне «Смоленск – Центральный – Красный Бор» днем 8 августа.
По предварительным данным, мужчина переходил пути перед близкоидущим поездом. Предотвратить происшествие было не в силах локомотивной бригады.
- Машинист подавал звуковые сигналы, применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, говорят в полиции.
На месте продолжает работать транспортная полиция. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность погибшего.
Приметы: на вид 50 – 55 лет, среднего телосложения, рост 170см., волосы русые средней длинны, одет в свитер темно-коричневого цвета, рубашку клетчатую, джинсы.
Ранее тело другого мужчины в сигнальном жилете было обнаружено на станции Энгельгардтовская в Починковском районе. Прибывшая на место следственная группа констатировала, что мужчина получил травмы от проходящего поезда.
ИСТОЧНИК KP.RU