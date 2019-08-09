В Ярцево задержали подозреваемого в сбыте наркотика
27-летний смолянин признался, что хотел продать сверток «из рук в руки».
ФОТО: pixabay.com.
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В Ярцево задержали подозреваемого в сбыте наркотика, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. О предстоящей продаже вещества стало известно благодаря оперативной информации.
27-летнего смолянина задержали на одной из улиц райцентра. Мужчина признался, что намеревался продать сверток «из рук в руки».
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в областном центре накрыли крупный склад наркотиков. Полицейские изъяли более двух килограмм запрещенных веществ.
ИСТОЧНИК KP.RU