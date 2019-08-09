2019-08-09T10:23:35+03:00
Происшествия

В Рославльском районе едва не сгорел дом из-за детской шалости

Дети устроили игры со спичками на чердаке хозяйственной постройки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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В Рославльском районе едва не сгорел дом из-за детской шалости, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Инцидент произошел в деревне Остер 8 августа.

Дети устроили игры со спичками на чердаке хозяйственной постройки, а когда увидели огонь – убежали. Увидев дым местные жители вызвали пожарных и стали тушить строение.

- Благодаря грамотным действиям жителей деревни постройку удалось отстоять. Огонь повредил 1 кв. метр потолочного покрытия, - сообщили в МЧС.

Ранее в Вязьме дети подожгли жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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