СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-09T10:23:35+03:00

Дети устроили игры со спичками на чердаке хозяйственной постройки

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В Рославльском районе едва не сгорел дом из-за детской шалости, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Инцидент произошел в деревне Остер 8 августа.

Дети устроили игры со спичками на чердаке хозяйственной постройки, а когда увидели огонь – убежали. Увидев дым местные жители вызвали пожарных и стали тушить строение.

- Благодаря грамотным действиям жителей деревни постройку удалось отстоять. Огонь повредил 1 кв. метр потолочного покрытия, - сообщили в МЧС.

Ранее в Вязьме дети подожгли жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU