СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-09T12:41:20+03:00

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В Смоленской области сняли сюжет про кабаниху Машу для «Первого канала». Животное стало гвоздем программы «Доброе утро».

В сюжете рассказывается о детстве животного и нелегкой судьбе. Глава семьи Новиковых из поселка Красный нашел кабанчика еще малышкой, выкормил из бутылочки и поставил на ноги. Сейчас Машка весит около 150 килограмм, с большой охотой играет с местными собаками и любит полакомиться яблоками и конфетами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/725033" frameborder="0"></iframe> В Смоленской области сняли ролик про кабаниху Машу для «Первого канала».Животное стало гвоздем программы «Доброе утро». ВИДЕО: «Первый канал».! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU