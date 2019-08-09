2019-08-09T12:41:20+03:00
Общество

В Смоленской области сняли сюжет про кабаниху Машу для «Первого канала»

Животное стало гвоздем программы «Доброе утро»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот видео «Первого канала».ФОТО: скриншот видео «Первого канала».
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В Смоленской области сняли сюжет про кабаниху Машу для «Первого канала». Животное стало гвоздем программы «Доброе утро».

В сюжете рассказывается о детстве животного и нелегкой судьбе. Глава семьи Новиковых из поселка Красный нашел кабанчика еще малышкой, выкормил из бутылочки и поставил на ноги. Сейчас Машка весит около 150 килограмм, с большой охотой играет с местными собаками и любит полакомиться яблоками и конфетами.

В Смоленской области сняли ролик про кабаниху Машу для «Первого канала».Животное стало гвоздем программы «Доброе утро». ВИДЕО: «Первый канал».! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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