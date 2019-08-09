СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-09T14:23:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске пройдет первенство мира по спортивному ориентированию, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Грандиозное спортивное событие состоится с 13 по 19 июля 2020 года.

Сообщается, что в первенстве примут участие более 300 участников из 60 стран мира. Маршруты будут проложены таким образом, чтобы спортсмены увидели максимум памятных и исторических мест Смоленска.

- Спортивным ориентированием с каждым годом интересуется все больше приверженцев здорового образа жизни. Не исключено, что в будущем этот вид спорта станет олимпийским видом, - говорят в комитете.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в Смоленской области появится больше новых спортивных объектов. Власти намерены добиться, чтобы к 2024 году более половины смолян занимались спортом.

А в предстоящие выходные горожан приглашают на праздник спорта, приуроченный ко Дню физкультурника. В программе спортивно-массового праздника, который пройдет на стадионе «Спартак», личные первенства по настольному теннису, дартсу, шахматам, шашкам, а также оценка выполнения нормативов ГТО по бегу, метанию снарядов, скандинавской ходьбе. Начало праздника – в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU