СЕГОДНЯ 15:15 2019-08-09T15:15:41+03:00

Информация о назначении появилась на сайте подразделения областной администрации

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В Смоленске департамент по образованию возглавила Вита Хомутова. Информация о назначении появилась на сайте подразделения областной администрации. С весны 2019 года Вита Михайловна исполняла обязанности руководителя.

– Вита Хомутова на протяжении своего карьерного пути показала себя жестким, эффективным управленцем, 15 лет отдавшим сфере образования, проработавшим и учителем, и руководителем образовательных учреждений, - ранее отмечал глава региона Алексей Островский, выражая уверенность, что с приходом Виты Михайловны в департамент работа подразделения администрации области кардинально изменится.

- С департаментом образования в последние годы происходила чехарда, - сказал Алексей Островский.

ИСТОЧНИК KP.RU