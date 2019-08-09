СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-09T17:06:14+03:00

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В Смоленской области пройдет тренировочная Вахта Памяти, сообщает пресс-служба обладминистрации. Полевой лагерь на 700 поисковиков разместится в окрестностях деревни Старое Брыкино Глинковского района.

По словам сотрудников администрации, участие в смене примут не только опытные поисковики, но и новобранцы, которые смогут познакомиться с бытом добровольцев и узнать тонкости дела.

География участников обширна – на Смоленщину приедут из Иркутска, Владимира, Екатеринбурга, Томска, Пензы, Белгорода, Москвы, Коми республики, Северной Осетии других регионов России, а также из Белоруссии, Донецка и Луганска. Гостей ждет также большая воспитательно-образовательная программа, включающая конкурсы, спортивные соревнования, теоретические занятия, встречи с родственниками погибших, малолетними узниками, активистами ОНФ. Запланировано проведение акций «Забота», «Доброхоты» и др.

Напомним, на Вахте Памяти-2019 поисковики захоронили более 850 солдат, погибших на полях сражений. В ходе масштабных работ удалось установить 24 имени, найти 16 семей, 9 из которых смогли приехать.

ИСТОЧНИК KP.RU