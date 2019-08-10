2019-08-10T11:36:42+03:00
Общество

В Смоленске из-за фестиваля фейерверков ограничат движение транспорта

Автомобилистов просят заранее ознакомиться с путями объезда
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фестиваль фейерверков #Zvezdopad.Фестиваль фейерверков #Zvezdopad.Фото: Александр ПАРМЕНОВ
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В Смоленске из-за фестиваля фейерверков ограничат движение транспорта, предупреждает пресс-служба «Смоленскавтодора». В день проведения мероприятия – 10 августа – с 16.00 по 23.00 будет ограничено движение по дороге «Брянск – Смоленск до границы Беларуси (через Рудню на Витебск)» – проспект Гагарина».

– Фестиваль – важное событие для всего региона, куда приезжают участники из разных стран. Поэтому наша задача – облегчить въезд и выезд посетителей, – говорят в пресс-службе. Маршрут к фестивалю можно посмотреть в официальной группе.

Фестиваль фейерверков #Zvezdopad - зрелищное пиротехническое шоу, на которое ежегодно приезжают участники из разных стран. В нашем регионе мероприятие проводится с 2011 года, а с 2017-го оно получило статус международного. Узнать больше о фестивале, а также что подготовили организаторы для гостей, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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