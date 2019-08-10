2019-08-10T12:04:33+03:00
Происшествия

В Смоленской области с начала года пропали 854 человека

Пик «сезона» - ягодно-грибной период
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".
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В Смоленской области с января по июнь 2019 года числились пропавшими без вести 854 человека, сообщил начальник УУР УМВД России по Смоленской области Юрий Потапов. В большинстве случаев людей удавалось разыскать. Пик «сезона» приходит на май – сентябрь – ягодно-грибной период, когда люди уходят в лес, не сообщают родным о своем направлении и не берут с собой телефон, боясь потерять.

– Наличие при себе у заблудившегося смартфона сокращает время на его поиски. Бывают случаи, что с использованием гаджетов человека можно вывести из леса даже не выезжая на место, – отмечает координатор поисково-спасательного отряда «Сальвар» Юрий Василевич.

Полицейские и общественники просят жителей региона быть внимательными, собираясь в лес: предупреждать родных, сопровождать пенсионеров, запоминать местность и носить при себе гаджеты. Как показывает практика, на памяти полицейских есть случаи, когда людей, с их слов, хорошо знающих местность, сутками искали в лесу.

В Смоленской области с начала года пропали 854 человека.Наличие при себе у заблудившегося смартфона сокращает время на его поиски. ВИДЕО: УМВД России по Смоленской области.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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