Смоленске прошел фестиваль фейерверков «Звездопад»
Зрелищное пиротехническое шоу жители региона увидели в девятый раз
ФОТО: паблик «Международный фестиваль фейерверков #Zvezdopad» Вконтакте.
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Смоленске прошел фестиваль фейерверков «Звездопад», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Зрелищное пиротехническое шоу жители региона увидели в девятый раз.
Фестиваль прошел вечером, 10 августа, на аэродроме «Южный». В мероприятии приняли участие пиротехнические команды из России, Германии, Бельгии и Польши.
Зрители остались в восторге от яркого выступления команд.
Напомним, Фестиваль фейерверков #Zvezdopad - зрелищное пиротехническое шоу, на которое ежегодно приезжают участники из разных стран. В нашем регионе мероприятие проводится с 2011 года, а с 2017-го оно получило статус международного.
ИСТОЧНИК KP.RU