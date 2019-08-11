СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-11T10:18:50+03:00

Зрелищное пиротехническое шоу жители региона увидели в девятый раз

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Смоленске прошел фестиваль фейерверков «Звездопад», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Зрелищное пиротехническое шоу жители региона увидели в девятый раз.

Фестиваль прошел вечером, 10 августа, на аэродроме «Южный». В мероприятии приняли участие пиротехнические команды из России, Германии, Бельгии и Польши.

Зрители остались в восторге от яркого выступления команд.

Напомним, Фестиваль фейерверков #Zvezdopad - зрелищное пиротехническое шоу, на которое ежегодно приезжают участники из разных стран. В нашем регионе мероприятие проводится с 2011 года, а с 2017-го оно получило статус международного.

ИСТОЧНИК KP.RU