СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-12T07:28:32+03:00

Запуск аттракциона передвинут на один день

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В Смоленске перенесли дату открытия нового колеса обозрения, сообщает одноименный паблик в соцсети ВКонтакте. Запуск аттракциона передвинут на один день. Прокатиться на карусели можно будет с 18 августа. Запуск - в 12.00.

Сотрудники парка обращают внимание, что перенос сроков связан с неблагоприятной погодой, которая мешает проводить работы на высоте.

Ранее в Смоленске прошел фестиваль фейерверков «Звездопад». Зрелищное пиротехническое шоу жители региона увидели в девятый раз. В мероприятии приняли участие пиротехнические команды из России, Германии, Бельгии и Польши.

ИСТОЧНИК KP.RU