2019-08-12T07:28:32+03:00
Общество

В Смоленске перенесли дату открытия нового колеса обозрения

Запуск аттракциона передвинут на один день
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленске перенесли дату открытия нового колеса обозрения, сообщает одноименный паблик в соцсети ВКонтакте. Запуск аттракциона передвинут на один день. Прокатиться на карусели можно будет с 18 августа. Запуск - в 12.00.

Сотрудники парка обращают внимание, что перенос сроков связан с неблагоприятной погодой, которая мешает проводить работы на высоте.

Ранее в Смоленске прошел фестиваль фейерверков «Звездопад». Зрелищное пиротехническое шоу жители региона увидели в девятый раз. В мероприятии приняли участие пиротехнические команды из России, Германии, Бельгии и Польши.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Смоленска купил хлеб со смертельной начинкой
Смоленске прошел фестиваль фейерверков «Звездопад»
В Смоленске мужчина выстрелил в молодого парня из травмата
В Смоленской области с начала года пропали 854 человека
В Смоленске из-за фестиваля фейерверков ограничат движение транспорта
В Смоленской области пройдет тренировочная Вахта Памяти
В Смоленске департамент по образованию возглавила Вита Хомутова
В Смоленске пройдет первенство мира по спортивному ориентированию
В Смоленской области сняли сюжет про кабаниху Машу для «Первого канала»
Стали известны последствия урагана в Смоленске
В Рославльском районе едва не сгорел дом из-за детской шалости
В Ярцево задержали подозреваемого в сбыте наркотика
В парке Смоленска вандалы разбили общественные туалеты
Смолянин развернет флаг города на Северном полюсе
В Смоленске стартовала подготовка к переписи населения
В Смоленске грузовой поезд сбил насмерть мужчину
Роспотребнадзор рассказал, как смолянам защититься от тропических клопов
В Смоленском районе на ходу загорелась иномарка