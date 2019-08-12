В Смоленске перенесли дату открытия нового колеса обозрения
Запуск аттракциона передвинут на один день
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске перенесли дату открытия нового колеса обозрения, сообщает одноименный паблик в соцсети ВКонтакте. Запуск аттракциона передвинут на один день. Прокатиться на карусели можно будет с 18 августа. Запуск - в 12.00.
Сотрудники парка обращают внимание, что перенос сроков связан с неблагоприятной погодой, которая мешает проводить работы на высоте.
Ранее в Смоленске прошел фестиваль фейерверков «Звездопад». Зрелищное пиротехническое шоу жители региона увидели в девятый раз. В мероприятии приняли участие пиротехнические команды из России, Германии, Бельгии и Польши.
ИСТОЧНИК KP.RU