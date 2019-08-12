2019-08-12T08:08:30+03:00
Происшествия

Житель Смоленска купил хлеб со смертельной начинкой

Буханку испекли вместе с гвоздем
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Житель Смоленска купил хлеб со смертельной начинкой, сообщает паблик «Киевское шоссе | Новый Смоленск | Миловидово» ВКонтакте. Буханку испекли вместе с гвоздем.

Автор сообщения сообщает, что изделие принадлежит «Хлебопеку» и было приобретено в супермаркете «Магнит».

В комментариях подписчики паблика обратили внимание, что часто покупают там хлеб, но с подобным никогда не сталкивались.

- Никогда не знаешь, правда это или вброс, - написали жители района.

ФОТО: ВКонтакте.

ФОТО: ВКонтакте.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о проведении проверки в детском саду на Королевке. У воспитанников «Веснушки» обнаружен сальмонеллез.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске перенесли дату открытия нового колеса обозрения
Смоленске прошел фестиваль фейерверков «Звездопад»
В Смоленске мужчина выстрелил в молодого парня из травмата
В Смоленской области с начала года пропали 854 человека
В Смоленске из-за фестиваля фейерверков ограничат движение транспорта
В Смоленской области пройдет тренировочная Вахта Памяти
В Смоленске департамент по образованию возглавила Вита Хомутова
В Смоленске пройдет первенство мира по спортивному ориентированию
В Смоленской области сняли сюжет про кабаниху Машу для «Первого канала»
Стали известны последствия урагана в Смоленске
В Рославльском районе едва не сгорел дом из-за детской шалости
В Ярцево задержали подозреваемого в сбыте наркотика
В парке Смоленска вандалы разбили общественные туалеты
Смолянин развернет флаг города на Северном полюсе
В Смоленске стартовала подготовка к переписи населения
В Смоленске грузовой поезд сбил насмерть мужчину
Роспотребнадзор рассказал, как смолянам защититься от тропических клопов
В Смоленском районе на ходу загорелась иномарка