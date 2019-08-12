Житель Смоленска купил хлеб со смертельной начинкой
Житель Смоленска купил хлеб со смертельной начинкой, сообщает паблик «Киевское шоссе | Новый Смоленск | Миловидово» ВКонтакте. Буханку испекли вместе с гвоздем.
Автор сообщения сообщает, что изделие принадлежит «Хлебопеку» и было приобретено в супермаркете «Магнит».
В комментариях подписчики паблика обратили внимание, что часто покупают там хлеб, но с подобным никогда не сталкивались.
- Никогда не знаешь, правда это или вброс, - написали жители района.
ФОТО: ВКонтакте.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о проведении проверки в детском саду на Королевке. У воспитанников «Веснушки» обнаружен сальмонеллез.
ИСТОЧНИК KP.RU