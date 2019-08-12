2019-08-12T10:21:02+03:00
Происшествия

В Днепре под Смоленском утонул мужчина

Погибший ловил рыбу с лодки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Днепре под Смоленском утонул мужчина, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Погибший ловил рыбу с лодки.

ЧП произошло 7 августа. Тело погибшего удалось найти лишь 11-го числа. Из воды его подняли в районе деревни Наричино Кардымовского района

- Следователи проводят проверку. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, - сообщили в СКР.

В Смоленске мужчина выстрелил в молодого парня из травмата. Раненый получил травмы живота и спины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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