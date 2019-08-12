В Днепре под Смоленском утонул мужчина
Погибший ловил рыбу с лодки
ФОТО: pixabay.com.
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В Днепре под Смоленском утонул мужчина, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Погибший ловил рыбу с лодки.
ЧП произошло 7 августа. Тело погибшего удалось найти лишь 11-го числа. Из воды его подняли в районе деревни Наричино Кардымовского района
- Следователи проводят проверку. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено, - сообщили в СКР.
В Смоленске мужчина выстрелил в молодого парня из травмата. Раненый получил травмы живота и спины.
ИСТОЧНИК KP.RU