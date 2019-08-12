2019-08-12T12:17:12+03:00
Общество

В Смоленской области планируют построить современный парк

Место отдыха будет с аллеями, летним кинотеатром и музеем военной техники
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленской области.ФОТО: администрация Смоленской области.
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В Починке Смоленской области планируют построить современный парк, сообщает пресс-служба обладминистрации. Место отдыха будет включать Аллею выпускников, летний кинотеатр и музей военной техники под отрытым небом.

Сообщается, что выполнить проект возможно благодаря участию райцентра в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В настоящее время готовятся все необходимые бумаги. Обновлённый парк планируют открыть не ранее, чем через полтора года.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о ходе работ по ремонту общественный зон в областном центре. В настоящее время рабочие приступают к благоустройству территории на переулке Зои Космодемьянской (от ул. Николаева до пересечения с ул. Зои Космодемьянской) и бульвара «60 лет ВЛКСМ» (от ул. Шевченко до кинотеатра «Малютка»). По площадке у церкви Петра и Павла и территории у памятника «Самолет ТУ-16» продолжаются аукционы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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