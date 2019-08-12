СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-12T14:08:09+03:00

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Центр Смоленска остался без горячей воды из-за коммунальной аварии, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». Ремонтные бригады уже устраняют течь на улице Козлова. Частично на участке ограничено движение транспорта.

- ЧП произошло из-за порыва ветхого трубопровода. Горячая вода отключена у жителей близлежащих улиц, - сообщили представители филиала.

Также отмечается, что с 13 августа поврежденный участок намеревались закрыть на ремонт. Работы на нем будут проводиться до 26 августа.

Ранее завершилось благоустройство зеленой зоны на улице Пригородная. Ранее там проходил масштабный ремонт теплосети.

ИСТОЧНИК KP.RU