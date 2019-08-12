2019-08-12T15:08:47+03:00
Общество

В Гагарине будут производить продукты для детского питания

Инвестпроект направлен на внутренний рынок
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Гагарине будут производить продукты для детского питания, сообщает пресс-служба обладминистрации. Предприятие «Гагаринконсервмолоко» будет перерабатывать жидкое молоко и получать на выходе обезвоженный жир и сухой продукт. Инвестпроект направлен на внутренний рынок. В планах производить почти 619 тонн сухого молока и 260 тонн молочного жира в месяц.

Сообщается, что для реализации планов привлечено более 500 млн рублей кредитных средств, полученных инвестором по льготной ставке после обращения губернатора Алексея Островского к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву.

Социальный эффект проекта – создание 52 новых рабочих места.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о строительстве в регионе мясоперерабатывающего комплекса. Реализация проекта позволит создать 630 новых рабочих мест.

А в Вяземском районе ООО «Крал-консерв» строит новый завод безалкогольных напитков - соков и лимонадов. На данный момент на стройплощадке уже возвели здание основного цеха, подвели электро- и водоснабжение, закупили оборудование. Завод планируют ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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