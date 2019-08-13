СЕГОДНЯ 08:06 2019-08-13T08:06:00+03:00

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В центре Смоленска предлагают установить миниатюру крепостной стены в первозданном виде, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Возможно, новая достопримечательность украсит Парк пионеров.

Инициатива установки принадлежит кандидату химических наук, биотехнологу Александру Грязнову, который ранее много лет занимался выращиванием растений и решал вопросы озеленения областного центра. На встрече с главой города Андреем Борисовым Александр Павлович обратил внимание, что миниатюра с 38-ми башнями станет местом притяжения тысяч туристов.

Идею оценили, но реализацию отложили. По словам сотрудников администрации, к вопросу вернутся после того, как будет готов проект благоустройства территорий вокруг стены. Конкретные сроки не сообщаются.

В конце 2018 года «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить на реставрацию стены 1,1 миллиарда рублей. Из них 400 млн планировалось получить в 2019-м году и по 350 миллионов в 2020-2021 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU