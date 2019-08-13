2019-08-13T09:40:03+03:00
Общество

В Смоленске откроется выставка художников «Смоленский пленэр-2019»

Творческие работы покажут мастера из разных городов России
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске откроется выставка художников «Смоленский пленэр-2019».В Смоленске откроется выставка художников «Смоленский пленэр-2019».Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске откроется выставка художников «Смоленский пленэр-2019», сообщают представители КВД имени Тенишевых. Творческие работы покажут мастера из разных городов России.

Сообщается, что зрителю представят полотна, которые выполнили художники с 8 по 10 августа. На картинах будут представлены улицы областного центра, Успенский собор, крепостная стена, а также Свято-Троицкий мужской монастырь в Дорогобуже и Историко-архитектурный комплекс «Теремок».

Задачи пленэра – познакомить с красотой нашего края через картины художников, а также способствовать развитию культуры и туризма в нашем регионе и стране.

Открытие выставки - 27 августа в 16:00, вход свободный. 0+

ИСТОЧНИК KP.RU

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