В Смоленске откроется выставка художников «Смоленский пленэр-2019»
В Смоленске откроется выставка художников «Смоленский пленэр-2019», сообщают представители КВД имени Тенишевых. Творческие работы покажут мастера из разных городов России.
Сообщается, что зрителю представят полотна, которые выполнили художники с 8 по 10 августа. На картинах будут представлены улицы областного центра, Успенский собор, крепостная стена, а также Свято-Троицкий мужской монастырь в Дорогобуже и Историко-архитектурный комплекс «Теремок».
Задачи пленэра – познакомить с красотой нашего края через картины художников, а также способствовать развитию культуры и туризма в нашем регионе и стране.
Открытие выставки - 27 августа в 16:00, вход свободный. 0+
ИСТОЧНИК KP.RU