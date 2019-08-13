В Смоленске нашли пропавшего бритого молодого мужчину
Жизни 32-летнего Александра Пронина ничего не угрожает
ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".
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В Смоленске нашли пропавшего бритого молодого мужчину, сообщает ПСО Сальвар». Жизни 32-летнего Александра Пронина ничего не угрожает.
Напомним, мужчина перестал выходить на связь утром 12 августа. Поздно вечером в группе появилось сообщение, что он найден живым.
ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".
Ранее появилось сообщение об исчезновении мужчины из Костромской области. 39-летний Евгений Бондаренко не выходит на связь с родными с 10 августа. Сообщалось, что он может находиться в Рославле.
ИСТОЧНИК KP.RU