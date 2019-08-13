СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-13T10:51:31+03:00

Родителей дошкольников приглашают на выставку школ досуга и образования, где они смогут записать ребенка на понравившуюся секцию. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Родители смогут подобрать для ребенка занятие и получить бесплатный сертификат на месяц, если занятия окажутся платными

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Школы досуга и образования Смоленска представят свои услуги, сообщают организаторы фестиваля «Праздник Познайки». Большая выставка центров пройдет 31 августа с 12.00 до 16.00 на Массовом поле в Лопатинском саду.

- В последний день лета на одной площадке соберётся максимальное количество представителей школ и образовательных центров допобразования, а также различных досуговых и внешкольных объединений, кружков, студий и творческих коллективов. Родители смогут ознакомиться с предлагаемыми услугами и записать ребенка в ту или иную секцию. А если кружок окажется платным – получить месяц бесплатного обучения, - сообщают организаторы.

Также в программе праздника – многочисленные мастер-классы, эстафеты и соревнования для детей, вкусные и беспроигрышные лотереи, динамичная концертная программа, промо-акции и скидочные предложения.

Возрастная категория 0+

ИСТОЧНИК KP.RU