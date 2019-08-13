В Смоленске около университета ограничили движение транспорта
Коммунальщики больше месяца будут ремонтировать теплосети
ФОТО: google.com/maps.
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В Смоленске около СмолГУ ограничили движение транспорта, сообщает комитет по информационной политике администрации города. С 12 августа по 21 сентября коммунальщики будут ремонтировать теплосети на участке от улицы Пржевальского до дома № 23 по улице Ногина.
Автомобилистов просят учесть коррективы, внесенные в организацию движения.
Ранее центр Смоленска остался без горячей воды из-за коммунальной аварии. Порыв произошел из-за ветхого трубопровода.
ИСТОЧНИК KP.RU