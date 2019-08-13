В Смоленской области жених на свадьбе избил полицейского
24-летнего мужчину подозревают в применении насилия
ФОТО: из архива пресс-службы УМВД по Смоленской области.
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24-летнего жителя Рославля подозревают в применении насилия в отношении следователя МВД, сообщает пресс-служба ведомства. Конфликт мужчины с полицейским произошел на его свадьбе, 9 августа.
- Стражи порядка приехали в кафе в деревне Козловка Рославльского района по сообщению о драке на свадьбе, - сообщили в полиции. – При проверке жених повел себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции и нанес несколько ударов кулаками в грудь и живот дежурному следователю.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU