2019-08-13T12:32:24+03:00
Происшествия

В Смоленской области жених на свадьбе избил полицейского

24-летнего мужчину подозревают в применении насилия
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива пресс-службы УМВД по Смоленской области.ФОТО: из архива пресс-службы УМВД по Смоленской области.
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24-летнего жителя Рославля подозревают в применении насилия в отношении следователя МВД, сообщает пресс-служба ведомства. Конфликт мужчины с полицейским произошел на его свадьбе, 9 августа.

- Стражи порядка приехали в кафе в деревне Козловка Рославльского района по сообщению о драке на свадьбе, - сообщили в полиции. – При проверке жених повел себя агрессивно по отношению к сотрудникам полиции и нанес несколько ударов кулаками в грудь и живот дежурному следователю.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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