2019-08-13T13:06:28+03:00
Общество

Жители 20 домов Смоленска и часть поселка останутся без холодной воды

«Горводоканал» проведет ремонтные работы на сетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Жители 20 домов Смоленска и часть поселка останутся без холодной воды, передает комитет по информационной политике администрации города сообщение СМУП «Горводоканал». Коммунальщики намерены провести ремонтные работы.

14 августа с 9.30 до 17.00 воды не будет в дома №№ 57, 59, 65, 65б в поселке Тихвинка, а 15-го - с 9.30 до 22.00 - в домах №№1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 2/9, 11, 13/2, 15, 17 по проспекту Гагарина и №№2а (детский сад «Белочка»), 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 10 по одноименному бульвару.

Заказать машину с водой можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

Ранее появилось сообщение, что в городе будет перекрыта дорога за государственным университетом. Там планируется отремонтировать теплосети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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