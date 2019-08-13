СЕГОДНЯ 14:06 2019-08-13T14:06:08+03:00

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В Смоленске ищут свидетелей наезда на женщину-пешехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Авария произошла 6 июля около 22.20 на улице Тенишевой недалеко от заправки.

- 28-летний водитель ехал по улице Тенишевой, выехал за пределы дороги и на тротуаре сбил 49-летнюю женщину, - говорят в полиции. От полученных травм пешеход умерла в больнице. 20-летняя пассажир «Тайоты» была госпитализирована в областную больницу.

Свидетелей ДТП просят связаться со следователем по телефону - 8 (4812) 77-46-42.

Раннее полицейские просили откликнуться очевидцев наезда на пешехода у школы на «дамбе». В результате аварии погибла 5-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU