2019-08-13T14:06:08+03:00
Происшествия

В Смоленске ищут свидетелей наезда на женщину-пешехода

Пострадавшая скончалась в больнице
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске ищут свидетелей наезда на женщину-пешехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Авария произошла 6 июля около 22.20 на улице Тенишевой недалеко от заправки.

- 28-летний водитель ехал по улице Тенишевой, выехал за пределы дороги и на тротуаре сбил 49-летнюю женщину, - говорят в полиции. От полученных травм пешеход умерла в больнице. 20-летняя пассажир «Тайоты» была госпитализирована в областную больницу.

Свидетелей ДТП просят связаться со следователем по телефону - 8 (4812) 77-46-42.

Раннее полицейские просили откликнуться очевидцев наезда на пешехода у школы на «дамбе». В результате аварии погибла 5-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смолянин до смерти забил свою супругу
Жители 20 домов Смоленска и часть поселка останутся без холодной воды
В Смоленской области жених на свадьбе избил полицейского
В Смоленске около университета ограничили движение транспорта
Школы досуга и образования Смоленска представят свои услуги
В Смоленске нашли пропавшего бритого молодого мужчину
В Смоленске откроется выставка художников «Смоленский пленэр-2019»
В Смоленске задержали серийных грабителей
Трое маленьких детей получили травмы в аварии в Смоленской области
В центре Смоленска предлагают установить миниатюру крепостной стены
В Смоленске планируют создать питомник зеленых насаждений
В Рославле разыскивают пропавшего мужчину из Костромской области
В Гагарине будут производить продукты для детского питания
Центр Смоленска остался без горячей воды из-за коммунальной аварии
В Смоленске полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП с ребенком
В Смоленской области планируют построить современный парк
В Днепре под Смоленском утонул мужчина
В Смоленске начался ремонт улицы 25 Сентября