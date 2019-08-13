2019-08-13T15:12:29+03:00
Происшествия

Смолянин до смерти забил свою супругу

У женщины повреждены внутренние органы и сломаны ребра
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: Следственный комитет России.ФОТО: Следственный комитет России.
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Смолянин подозревается в избиении пожилой супруги. Из-за тяжелых травм она погибла сообщает пресс-служба регионального УМВД России. Трагедия произошла 8 августа в селе Дугино Сычевского района.

По словам полицейских, тело женщины нашла родственница: у погибшей были ссадины на лице. Супруг погибшей объяснил прибывшим полицейским, что жена умерла от продолжительной болезни, а царапины получила в результате падения. Позднее выяснилось, что у погибшей повреждены внутренние органы и сломаны ребра.

- На допросе супруг признался, что это он избил супругу после ссоры, - сообщили в УМВД.

Погибшей и подозреваемому по 60 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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