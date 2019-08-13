СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-13T16:32:16+03:00

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1 сентября смолян приглашают на необычный концерт. Вечером в Лопатинском саду пройдет музыкальное мероприятие, сообщают организаторы.

- Несколько смоленских музыкантов в деревьях, а деревья в лампочках. Ты найдешь нас по непривычному звучанию, мы заполним им весь парк, хоть и сбежим от привычности, - пишут организаторы концентра в соцсетях.

Место, где смолян будет поджидать сюрприз, не сообщается. Гостей просят пройтись по дорожке к воде. Начало концерта в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU