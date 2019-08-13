СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-13T16:38:21+03:00

Мужчина проник в помещение путейцев и забрал мобильный телефон, деньги и личные вещи

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Смолянин обокрал железнодорожников в Гнездово. Мужчина проник в сборное помещение путейцев и забрал мобильный телефон, деньги и другие личные вещи сотрудников РЖД, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в ЛО МВД России на станции Смоленск.

Подозреваемого в краже удалось задержать. Им оказался 34-летний жители области.

- Подозреваемый проник в помещение, разбив окно, - сообщили в полиции. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Похищенное удалось изъять.

ИСТОЧНИК KP.RU