Смолянин обокрал железнодорожников в Гнездово
Мужчина проник в помещение путейцев и забрал мобильный телефон, деньги и личные вещи
ФОТО: pixabay.com.
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Смолянин обокрал железнодорожников в Гнездово. Мужчина проник в сборное помещение путейцев и забрал мобильный телефон, деньги и другие личные вещи сотрудников РЖД, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в ЛО МВД России на станции Смоленск.
Подозреваемого в краже удалось задержать. Им оказался 34-летний жители области.
- Подозреваемый проник в помещение, разбив окно, - сообщили в полиции. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Похищенное удалось изъять.
ИСТОЧНИК KP.RU