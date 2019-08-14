СЕГОДНЯ 07:16 2019-08-14T07:16:31+03:00

Новое жилье получат почти 1200 человек

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74 аварийных барака расселят в Смоленске до 2025 года, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Новое жилье – 467 квартир – получат почти 1200 человек.

По словам сотрудников администрации, переселение обойдется в 648 млн. рублей.

Согласно графику, в 2019-м новое жилье получат собственники 54 квартир, в 2020-м – 47, 2021-м – 36, 2022-м – 122, 2023-м – 182, 2024 – 26.

Будут снесены бараки на 2-й Киевской улице, Бакунина, Витебском шоссе, Воровского, 1-й и 2-й Восточной, проспекте Гагарина, Докучаева, Желябова, Калинина, 3-й Красноармейской, Парижской Коммуны, Полины Осипенко, Фрунзе, Энгельса и др.

Полный список домой доступен по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU