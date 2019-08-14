Смоленский губернатор пригрозил увольнением за срыв нацпроектов

СЕГОДНЯ 08:57 2019-08-14T08:57:08+03:00

Алексей Островский готов попрощаться не только с чиновниками органов исполнительной власти, но и своими заместителями

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Губернатор Смоленской области пригрозил увольнением за срыв нацпроектов. Заявление Алексей Островский сделал на рабочем совещании в администрации, сообщает паблик «Островский в эфире» ВКонтакте.

Глава региона сообщил, что готов попрощаться не только с чиновниками органов исполнительной власти, но и своими заместителями.

- В случае срыва проекта и в случае срыва поручения президента я с этим мириться не буду, и буду принимать кадровые решения по увольнению органов исполнительной власти и вице-губернаторов, - сказал глава региона.

Ранее губернатор Смоленской области прекратил трудовые отношения с начальником регионального департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Еленой Соколовой.

Напомним, в 2019 году в Смоленской области реализуется 41 региональный проект в составе 9 национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология» и «Культура».

ИСТОЧНИК KP.RU