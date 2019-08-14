В Смоленской области сгорела половина жилого дома

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-14T10:03:19+03:00

ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

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В Смоленской области сгорела половина одноэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жильцы успели покинуть квартиры.

ЧП произошло около трех часов ночи 14 августа на улице Большая Пролетарская в Сычевке.

- Хозяйка одной из квартир проснулась от треска и увидела огонь. Женщина разбудила жильцов соседней квартиры и они вместе покинули горящее здание и сообщили о случившемся в пожарную охрану, - сообщили в пресс-службе.

Отстоять дом не удалось. Одна из квартир полностью уничтожена, вторая выгорела изнутри.

К счастью, обошлось без жертв. Пожар мог случиться по электротехнической причине, говорят в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU