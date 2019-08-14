В Смоленской области сгорела половина жилого дома
В Смоленской области сгорела половина одноэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Жильцы успели покинуть квартиры.
ЧП произошло около трех часов ночи 14 августа на улице Большая Пролетарская в Сычевке.
- Хозяйка одной из квартир проснулась от треска и увидела огонь. Женщина разбудила жильцов соседней квартиры и они вместе покинули горящее здание и сообщили о случившемся в пожарную охрану, - сообщили в пресс-службе.
Отстоять дом не удалось. Одна из квартир полностью уничтожена, вторая выгорела изнутри.
К счастью, обошлось без жертв. Пожар мог случиться по электротехнической причине, говорят в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU