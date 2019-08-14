В Смоленске ряд автомобилистов получат льготы по транспортному налогу

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-14T11:45:26+03:00

Некоторые владельца машин попадают под скидку в 90 процентов

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В Смоленске ряд владельцев машин получат льготы по транспортному налогу, сообщает пресс-служба областной администрации. Скидку в 2019-2021 гг. могут получить компании, занимающиеся перевозками грузов, имеющие на балансе воздушную технику и владельцы машин с электродвигателем.

Что касается первой категории, снижение ставки на 10 процентов предусмотрено для автомобилей с мощностью двигателя более 250 л.с. экологического класса 3, на 25 процентов – класса 4, на 30 – класса 5, на 40 – класса 6.

Для второй категории планируется снизить ставку на 90 процентов. А последним и вовсе хотят предоставить льготу в 90 процентов.

Глава региона Алексей Островский поддержал инициативы и в сроком времени их направят на согласование в Минфин России.

ИСТОЧНИК KP.RU