СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-14T13:28:06+03:00

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В Смоленской области эвакуировали детский лагерь «Орленок», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Эвакуация детей прошла поздним вечером на минувшей неделе.

По словам представителей пресс-службы, по легенде в учреждении раздался сигнал о ЧП, после чего дети под контролем взрослых оперативно покинули здания.

- Персонал лагеря с учебной эвакуацией справился, - сообщили в пресс-службе. - Все действия были грамотными и соответствовали разработанной инструкции.

Ранее учения прошли в здании областного УМВД. В ведомстве также отметили положительную отработку задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU