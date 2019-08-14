2019-08-14T13:28:06+03:00
Происшествия

В Смоленской области эвакуировали детский лагерь «Орленок»

Сигнал о ЧП раздался поздно вечером
Поделиться:
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленской области эвакуировали детский лагерь «Орленок», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Эвакуация детей прошла поздним вечером на минувшей неделе.

По словам представителей пресс-службы, по легенде в учреждении раздался сигнал о ЧП, после чего дети под контролем взрослых оперативно покинули здания.

- Персонал лагеря с учебной эвакуацией справился, - сообщили в пресс-службе. - Все действия были грамотными и соответствовали разработанной инструкции.

Ранее учения прошли в здании областного УМВД. В ведомстве также отметили положительную отработку задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске ряд автомобилистов получат льготы по транспортному налогу
В Смоленской области сгорела половина жилого дома
В Смоленской области МЖД завершает летний ремонт путей
Смоленский губернатор пригрозил увольнением за срыв нацпроектов
Из храма в Вязьме украли ящик для пожертвований
74 аварийных барака расселят в Смоленске
Строительство нового детского сада в Смоленске закончат осенью
Смолянин обокрал железнодорожников в Гнездово
Смолян приглашают на необычный концерт
Смолянин до смерти забил свою супругу
В Смоленске ищут свидетелей наезда на женщину-пешехода
Жители 20 домов Смоленска и часть поселка останутся без холодной воды
В Смоленской области жених на свадьбе избил полицейского
В Смоленске около университета ограничили движение транспорта
Школы досуга и образования Смоленска представят свои услуги
В Смоленске нашли пропавшего бритого молодого мужчину
В Смоленске откроется выставка художников «Смоленский пленэр-2019»
В Смоленске задержали серийных грабителей
Трое маленьких детей получили травмы в аварии в Смоленской области
В центре Смоленска предлагают установить миниатюру крепостной стены
В Смоленске планируют создать питомник зеленых насаждений
В Рославле разыскивают пропавшего мужчину из Костромской области
В Гагарине будут производить продукты для детского питания
Центр Смоленска остался без горячей воды из-за коммунальной аварии
В Смоленске полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП с ребенком
В Смоленской области планируют построить современный парк
В Днепре под Смоленском утонул мужчина
В Смоленске начался ремонт улицы 25 Сентября