На проспекте Гагарина в Смоленске запретят движение машин
На проспекте Гагарина в Смоленске запретят движение машин, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Транспорт пустят в обоих направлениях со стороны ТЦ «Атмосфера».
По словам сотрудников администрации, временные дорожные знаки появятся уже вечером 18 августа.
- Движение машин прекращается с 20.00 18 августа по 26 августа, - сообщили в администрации. - Изменения связаны с проведением работ по укладке асфальта.
Ранее стало известно, что в 2019 году также будут отремонтированы пути на Трамвайном проезде, а ремонт улицы Николаева планируют провести в 2020 году.
В настоящее время силами МУТТП проводится ремонт и на других участках, где курсируют трамваи.
ИСТОЧНИК KP.RU