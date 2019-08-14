СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-14T15:10:30+03:00

Транспорт пустят в обоих направлениях со стороны ТЦ «Атмосфера»

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На проспекте Гагарина в Смоленске запретят движение машин, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Транспорт пустят в обоих направлениях со стороны ТЦ «Атмосфера».

По словам сотрудников администрации, временные дорожные знаки появятся уже вечером 18 августа.

- Движение машин прекращается с 20.00 18 августа по 26 августа, - сообщили в администрации. - Изменения связаны с проведением работ по укладке асфальта.

Ранее стало известно, что в 2019 году также будут отремонтированы пути на Трамвайном проезде, а ремонт улицы Николаева планируют провести в 2020 году.

В настоящее время силами МУТТП проводится ремонт и на других участках, где курсируют трамваи.

ИСТОЧНИК KP.RU