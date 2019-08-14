СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-14T16:58:48+03:00

Журналисты рассказали о центре для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию

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Смоленский «Дом для мамы» попал на «Первый канал». Сюжет с рассказом о центре для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, вышел в эфир утром 14 августа и стал частью программы «Доброе утро».

Журналист, посетившая наш регион с двумя детьми в начале лета, рассказала о поддержке, которую оказывает учреждение: мам выручают с документами, помогают с жильём и в уходе за детьми, а также оказывают моральную поддержку.

Ранее в эфир вышел сюжет о достопримечательностях Смоленска и о том, насколько комфортно и интересно путешествие в город для молодых семей.

Съемочная группа «Первого канала» побывала в Успенском соборе, музее Великой Отечественной войны, Лопатинском саду и др.

ИСТОЧНИК KP.RU