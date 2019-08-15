2019-08-15T06:46:53+03:00
Общество

В Смоленске мощный ливень затопил дороги

На ряде улиц уровень воды поднялся до дверей автомобилей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На Смоленск обрушился сильный ливень. ФОТО: ВКонтакте.На Смоленск обрушился сильный ливень. ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске мощный ливень затопил дороги. О последствиях стихии рассказали автомобилисты в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

Обрушившийся на областной центр сильный дождь оставил после себя огромные лужи: на некоторых улицах уровень воды достигал дверей автомобилей. Смоляне отмечали, что с потоком воды не справляются ливневки на улице Рыленкова, проспекте Гагарина.

- Час назад проплыл там, ну по двери точно было, - делятся водители в соцсети.

Также во время разгула стихии несколько машин остались региострационных номеров. Автомобилисты выложили в паблик фотографии находок и ждут звонка от их владельцев.

А тем временем на Рославльском шоссе шла укладка асфальта. Дорожники не испугались стихии и добросовестно выполняли свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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