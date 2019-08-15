СЕГОДНЯ 07:10 2019-08-15T07:10:48+03:00

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В Вязьме более 50 тысяч человек остались без воды из-за аварии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в обед 14 августа на водопроводе в районе улицы 2-я Бозня.

- В зону отключения попали жилые дома различной этажности и 17 социальных учреждений, - сообщили в МЧС.

Коммунальщики оперативно приступили к восстановительным работам. В пресс-службе уточняют, что ремонтные работы были завершены в одиннадцатом часу вечера.

- Холодное водоснабжение восстановлено в полном объеме, - прокомментировали в МЧС.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что 15 августа - с 9.30 до 22.00 - в домах №№1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 2/9, 11, 13/2, 15, 17 по проспекту Гагарина и №№2а (детский сад «Белочка»), 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 10 по одноименному бульвару будет отключена холодная вода. Коммунальщики намерены провести ремонтные работы. Заказать машину с водой можно по телефонам - 38-18-50, 70-50-61.

ИСТОЧНИК KP.RU