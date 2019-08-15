2019-08-15T11:39:30+03:00
Происшествия

В Смоленске предприниматель получил штраф за смерть рабочего

На 21-летнего парня обрушился грунт во время земляных работ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске предприниматель получил 30 тысяч рублей штрафа за смерть рабочего, сообщает СУ СК России по Смоленской области. На 21-летнего парня обрушился грунт во время земляных работ. Трагедия произошла 6 мая в деревне Кощино Смоленского района.

- Проводилась прокопка траншеи для укладки канализационной трубы. Во время работ из-за нарушения техники безопасности обрушилась одна из стен. Молодого мужчину засыпало землей. От полученных травм он скончался на месте происшествия, - рассказали в СКР.

Сообщается, что 48-летний предприниматель в ходе следствия признал вину в случившемся, раскаялся и возместил семье погибшего моральный ущерб.

Ранее трое маленьких детей получили травмы в аварии в Смоленской области. Малыши 2-х, 4-х и 6 лет госпитализированы в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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