СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-15T13:03:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске снесут 9 металлических гаражей на проспекте Строителей у дома №9, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Выяснилось, что все эти объекты установлены без согласования с властями. Владельцам незаконно установленных объектов сделали предупреждение и потребовали, чтобы строения были демонтированы до 19 августа. В противном случае их снесут сотрудники специализированной организации.

Ранее представители администрации требовали демонтировать 14 гаражей, установленных возле школы №17. На объекты жаловались пользователи соцсетей. Сообщалось, что строения мешают свободному проходу к школе.

ИСТОЧНИК KP.RU