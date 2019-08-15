2019-08-15T13:03:46+03:00
Общество

В Смоленске снесут 9 металлических гаражей

Представители администрации вынесли предупреждение владельцам незаконно установленных объектов
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске снесут 9 металлических гаражей на проспекте Строителей у дома №9, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Выяснилось, что все эти объекты установлены без согласования с властями. Владельцам незаконно установленных объектов сделали предупреждение и потребовали, чтобы строения были демонтированы до 19 августа. В противном случае их снесут сотрудники специализированной организации.

Ранее представители администрации требовали демонтировать 14 гаражей, установленных возле школы №17. На объекты жаловались пользователи соцсетей. Сообщалось, что строения мешают свободному проходу к школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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