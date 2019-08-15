Смоленский губернатор недоволен качеством ремонта пешеходной дорожки

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-15T14:07:46+03:00

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Смоленский губернатор недоволен качеством ремонта улицы Ново-Рославльская, сообщает пресс-служба обладминистрации. Во время рабочей поездки по областному центру Алексей Островский посетил двор, жители которого жаловались в соцсетях на качество ремонта – в результате обновления территории на пешеходной дорожке появились ямы и выбоины.

Алексей Островский обратил внимание главы города Андрея Борисова на недостаток в работе и поручил, чтобы тот проконтролировал ход работ по его устранению. Также глава региона планирует передать градоначальнику список с улицами, к которым у горожан есть претензии.

ИСТОЧНИК KP.RU