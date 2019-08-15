СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-15T16:42:44+03:00

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В Смоленске новый детский сад на Королевке планируют открыть в 2019 году, сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на рабочую поездку главы региона по областному центру. В настоящее время здание на улице Авиаторов возведено на 40 процентов и есть все шансы завершить работы в декабре 2019 года.

- Строительство идет в соответствии с графиком. Никаких рисков в части сроков завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию в декабре нынешнего года мы не видим, - обратил внимание и.о. начальника Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев.

Начальник департамента по образованию и науке Вита Хомутова добавила, что лицензирование на педагогическую деятельность будет оформлено в максимально короткие сроки.

- Постараемся, чтобы детский сад открыл свои двери для ребят уже к концу декабря, - прокомментировала глава департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU