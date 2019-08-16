В Смоленске ограничат движение на улице Козлова
«Квадра» проведет ремонт теплосетей
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске ограничат движение на улице Козлова, сообщает комитет по информационной политике администрации города. с 15 до 31 августа сотрудники «Квадры» проведут ремонт теплосетей. Изменения в схеме движения произойдут около дома №3. Автомобилистов просят учесть изменения при планировании поездок.
Ранее временные изменения произошли и в организации движения на улице Глинки в районе дома №4. Там машин там откроют накануне 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU