СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-16T07:23:42+03:00

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В Смоленске ограничат движение на улице Козлова, сообщает комитет по информационной политике администрации города. с 15 до 31 августа сотрудники «Квадры» проведут ремонт теплосетей. Изменения в схеме движения произойдут около дома №3. Автомобилистов просят учесть изменения при планировании поездок.

Ранее временные изменения произошли и в организации движения на улице Глинки в районе дома №4. Там машин там откроют накануне 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU