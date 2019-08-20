2019-08-20T12:02:54+03:00
Общество

В Смоленском районе отремонтируют школу

Работы планируют завершить до конца 2019 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: admin-smolensk.ru.ФОТО: admin-smolensk.ru.
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В деревне Хохлово Смоленского района отремонтируют школу, сообщает пресс-служба обладминистрации. Уже начали делать кровлю и канализацию. Работы планируют завершить до конца 2019 года.

Сообщается, что сметная стоимость ремонта здания дошкольной группы составляет 3,5 млн рублей: 1,5 млн удалось изыскать из бюджета района, еще два пообещал выделить губернатор.

Необходимость ремонта здания связана с увеличением количества детей в Хохловском сельском поселении. Сейчас там проживает 141 ребенок в возрасте до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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