В Смоленском районе отремонтируют школу
Работы планируют завершить до конца 2019 года
ФОТО: admin-smolensk.ru.
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В деревне Хохлово Смоленского района отремонтируют школу, сообщает пресс-служба обладминистрации. Уже начали делать кровлю и канализацию. Работы планируют завершить до конца 2019 года.
Сообщается, что сметная стоимость ремонта здания дошкольной группы составляет 3,5 млн рублей: 1,5 млн удалось изыскать из бюджета района, еще два пообещал выделить губернатор.
Необходимость ремонта здания связана с увеличением количества детей в Хохловском сельском поселении. Сейчас там проживает 141 ребенок в возрасте до 7 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU