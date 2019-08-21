2019-08-21T07:18:56+03:00
Общество

В Смоленске приступили к асфальтированию проспекта Гагарина

Работы ведутся ночью
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтекте.ФОТО: ВКонтекте.
Изменить размер текста:

В Смоленске приступили к асфальтированию проспекта Гагарина, сообщает паблик «Смоленск» соцсети ВКонтакте. В настоящее время дорожники выполнили фрезерование участка от перекрестка улиц Николаева-Урицкого до ТЦ «Юнона» и укладывают нижний слой асфальтобетонного слоя. Параллельно с этим в завершающую стадию ремонта входит реконструкция трамвайных путей.

Работы ведутся ночью. По словам сотрудников администрации, это время наиболее подходит для укладки асфальта.

- Днем вести работы проблематично, так как асфальт остынет пока его доставят по пробкам, - сообщили в администрации.

Движение на участке будет закрыто до 26 августа, проезд в обоих направлениях открыт по стороне ТЦ «Атмосфера».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске на рельсах столкнулись трамвай и легковушка
В Смоленске возбудили уголовное дело на бывшего судебного пристава
В Смоленске пройдет фестиваль науки, космоса и электронной музыки
Молодая смолянка убила сожителя ударом ножа в грудь
Смолян оставят без холодной воды
В Смоленске высадят 6 тысяч кустарников и 550 деревьев
В Смоленском районе отремонтируют школу
Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Смоленском районе
В Смоленске в ДТП попал автомобиль скорой помощи
Автомобиль матери двоих детей попал под обстрел в Десногорске
В Смоленске пропала 79-летняя женщина
В Смоленске на улице Желябова ограничат движение транспорта
Смоленщину посетит духовник Патриарха Кирилла
Скейт-парк в Смоленске реконструируют до конца года
Следственный комитет проверит работу скорой в Смоленской области
Три велопарковки появятся в смоленском парке «Соловьиная роща»
В Смоленске появятся две новые площадки для воркаунта