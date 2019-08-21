СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-21T07:18:56+03:00

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В Смоленске приступили к асфальтированию проспекта Гагарина, сообщает паблик «Смоленск» соцсети ВКонтакте. В настоящее время дорожники выполнили фрезерование участка от перекрестка улиц Николаева-Урицкого до ТЦ «Юнона» и укладывают нижний слой асфальтобетонного слоя. Параллельно с этим в завершающую стадию ремонта входит реконструкция трамвайных путей.

Работы ведутся ночью. По словам сотрудников администрации, это время наиболее подходит для укладки асфальта.

- Днем вести работы проблематично, так как асфальт остынет пока его доставят по пробкам, - сообщили в администрации.

Движение на участке будет закрыто до 26 августа, проезд в обоих направлениях открыт по стороне ТЦ «Атмосфера».

ИСТОЧНИК KP.RU