СЕГОДНЯ 07:42 2019-08-21T07:42:24+03:00

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В Смоленске возбудили уголовное дело на бывшего судебного пристава, сообщает пресс-служба ведомства. Работник ведомства, занимавшийся взысканием алиментов, обвиняется в служебном подлоге.

- Нарушении закона выявлено после проверки. В настоящее время следствие по делу продолжается, - сообщили в пресс-службе управления.

Жителям региона напоминают: заявить о коррупционных проявлениях можно через официальный сайт ведомства, по телефону доверия: (84812) 38-32-38, либо обратиться к сотрудникам, ответственными за работу по противодействию коррупции по телефону: (84812) 30 74 59.

Ранее Следственный комитет сообщил, что проверит работу скорой в Смоленской области. По словам жителей Темкино, город обслуживает одна бригада скорой помощи, в связи с чем, время ожидания врачей увеличилось до нескольких часов.

ИСТОЧНИК KP.RU