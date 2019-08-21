2019-08-21T07:42:24+03:00
Происшествия

В Смоленске возбудили уголовное дело на бывшего судебного пристава

Работник ведомства, занимавшийся взысканием алиментов, обвиняется в служебном подлоге
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: r67.fssprus.ru.ФОТО: r67.fssprus.ru.
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В Смоленске возбудили уголовное дело на бывшего судебного пристава, сообщает пресс-служба ведомства. Работник ведомства, занимавшийся взысканием алиментов, обвиняется в служебном подлоге.

- Нарушении закона выявлено после проверки. В настоящее время следствие по делу продолжается, - сообщили в пресс-службе управления.

Жителям региона напоминают: заявить о коррупционных проявлениях можно через официальный сайт ведомства, по телефону доверия: (84812) 38-32-38, либо обратиться к сотрудникам, ответственными за работу по противодействию коррупции по телефону: (84812) 30 74 59.

Ранее Следственный комитет сообщил, что проверит работу скорой в Смоленской области. По словам жителей Темкино, город обслуживает одна бригада скорой помощи, в связи с чем, время ожидания врачей увеличилось до нескольких часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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