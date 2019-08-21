2019-08-21T07:54:11+03:00
Происшествия

В Смоленске на рельсах столкнулись трамвай и легковушка

ДТП произошло на проспекте Строителей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске на рельсах столкнулись трамвай и легковушка, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло на проспекте Строителей утром 21 августа.

По словам очевидца, в аварии никто не пострадал.

- Водители оценили повреждения и разъехались, пробка так и не успела образоваться, - сообщается в группе.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала, что в Смоленске приступили к асфальтированию проспекта Гагарина. Дорожники выполнили фрезерование участка от перекрестка улиц Николаева-Урицкого до ТЦ «Юнона». Работы ведутся ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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