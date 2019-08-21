В Сафонове появился педофил – соцсети
Жители Сафонова сообщили в соцсетях о появлении в городе педофила. Информацию от анонима опубликовал паблик «Подслушано в Сафоново #1» соцсети ВКонтакте.
Сообщается, что мужчина был ранее судим и уже неделю находится на свободе. Незнакомым он представляется как «дядя Сережа».
В соцсети сообщается, что на днях он сделал одному из детей неприличное предложение, ребенку удалось убежать.
- Сначала речь заходит о близких, а потом плавно съезжает на интимные темы, - сообщает аноним.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о подозрительном мужчине, который, по словам одной из жительниц областного центра, приставал к детям в районе улицы Твардовского.
Неизвестный мужчина испугал троих школьников: подошел сзади и настойчиво предлагал подвезти до дома.
ИСТОЧНИК KP.RU