В Сафонове появился педофил – соцсети

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-21T10:55:30+03:00

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Жители Сафонова сообщили в соцсетях о появлении в городе педофила. Информацию от анонима опубликовал паблик «Подслушано в Сафоново #1» соцсети ВКонтакте.

Сообщается, что мужчина был ранее судим и уже неделю находится на свободе. Незнакомым он представляется как «дядя Сережа».

В соцсети сообщается, что на днях он сделал одному из детей неприличное предложение, ребенку удалось убежать.

- Сначала речь заходит о близких, а потом плавно съезжает на интимные темы, - сообщает аноним.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о подозрительном мужчине, который, по словам одной из жительниц областного центра, приставал к детям в районе улицы Твардовского.

Неизвестный мужчина испугал троих школьников: подошел сзади и настойчиво предлагал подвезти до дома.

ИСТОЧНИК KP.RU