2019-08-21T16:05:48+03:00
Общество

«Доброхоты» преобразили «Катюшин берег» в Смоленской области

В селе Всходы Угранского района прошли мероприятия, посвященные 120-летию Михаила Исаковского
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".ФОТО: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".
Изменить размер текста:

В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» в селе Всходы Угранского района прошли мероприятия, посвященные 120-летию Михаила Исаковского, сообщает пресс-служба реготделения.

Высокий, крутой, такой как в песне, знаменитый «Катюшин берег» находится в селе Всходы на реке Угра. Где некогда «песню заводила» девушка, сегодня собираются десятки туристов. Здесь установлен памятный камень и табличка, недалеко находится Всходский дом культуры, который построен Михаилом Исаковским. В здании действует музей, посвященный поэту.

- Михаил Васильевич Исаковский – выдающийся человек. В каждом уголке Смоленщины есть особенность, то, чем мы гордимся, в любом районе есть свой герой. Мы должны беречь нашу великую историю, своим примером прививать подрастающему поколению настоящие ценности, - отметил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. «Доброхоты» не обходят стороной ни одно памятное место. Вот и в этот раз жители и гости Угранского района объединились в один большой отряд и благоустроили территорию на реке Угра. Среди волонтеров - поисковый отряд «Орленок» из Екатеринбурга. Поисковики принимают участие в Международной учебно-тренировочной Вахте Памяти, которая сейчас проходит в Глинковском районе.

- В Смоленскую область впервые мы приехали в 2012 году на раскопки самолета, - вспоминает боец отряда Вячеслав. – Приехали совсем «зеленые», без металлоискателей, щупов. Сейчас же группа из нескольких человек превратилась в большой дружный отряд, который уже восемь лет ездит на Вахту Памяти и поднимает павших героев. - Когда мы приезжаем, то обязательно посещаем музеи, - рассказывает руководитель уральской делегации Наталья Колесникова. - Ведь это всегда знакомство с людьми, которые ценят, бережно хранят и пытаются предать память о своих земляках. Мы уже обсудили с ребятами, что в январе 2020 года проведем у себя на Уральской земле творческий вечер, посвященный памяти Исаковского. Мы очень вдохновились экскурсией и «Катюшиным берегом.

ФОТО: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

ФОТО: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Общими силами место, которое вдохновило поэта-песенника, преобразилось. В скором времени здесь появятся лавочки и беседка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске отреставрируют Громовую башню крепостной стены
Полицейские проверят информацию о педофиле в Сафонове
На въезде в Смоленск произошло смертельное ДТП с автобусом
В Смоленске накажут подрядчиков за срыв сроков ремонта дворов
В Смоленске 14-летний велосипедист попал под колеса машины
В Сафонове появился педофил – соцсети
В Смоленске на колесо обозрения установили первые кабинки
В Смоленске на рельсах столкнулись трамвай и легковушка
В Смоленске возбудили уголовное дело на бывшего судебного пристава
В Смоленске приступили к асфальтированию проспекта Гагарина
В Смоленске пройдет фестиваль науки, космоса и электронной музыки
Молодая смолянка убила сожителя ударом ножа в грудь
Смолян оставят без холодной воды
В Смоленске высадят 6 тысяч кустарников и 550 деревьев
В Смоленском районе отремонтируют школу
Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Смоленском районе
В Смоленске в ДТП попал автомобиль скорой помощи
Автомобиль матери двоих детей попал под обстрел в Десногорске
В Смоленске пропала 79-летняя женщина
В Смоленске на улице Желябова ограничат движение транспорта
Смоленщину посетит духовник Патриарха Кирилла
Скейт-парк в Смоленске реконструируют до конца года
Следственный комитет проверит работу скорой в Смоленской области
Три велопарковки появятся в смоленском парке «Соловьиная роща»
В Смоленске появятся две новые площадки для воркаунта