«Доброхоты» преобразили «Катюшин берег» в Смоленской области

СЕГОДНЯ 16:05 2019-08-21T16:05:48+03:00

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В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» в селе Всходы Угранского района прошли мероприятия, посвященные 120-летию Михаила Исаковского, сообщает пресс-служба реготделения.

Высокий, крутой, такой как в песне, знаменитый «Катюшин берег» находится в селе Всходы на реке Угра. Где некогда «песню заводила» девушка, сегодня собираются десятки туристов. Здесь установлен памятный камень и табличка, недалеко находится Всходский дом культуры, который построен Михаилом Исаковским. В здании действует музей, посвященный поэту.

- Михаил Васильевич Исаковский – выдающийся человек. В каждом уголке Смоленщины есть особенность, то, чем мы гордимся, в любом районе есть свой герой. Мы должны беречь нашу великую историю, своим примером прививать подрастающему поколению настоящие ценности, - отметил председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов. «Доброхоты» не обходят стороной ни одно памятное место. Вот и в этот раз жители и гости Угранского района объединились в один большой отряд и благоустроили территорию на реке Угра. Среди волонтеров - поисковый отряд «Орленок» из Екатеринбурга. Поисковики принимают участие в Международной учебно-тренировочной Вахте Памяти, которая сейчас проходит в Глинковском районе.

- В Смоленскую область впервые мы приехали в 2012 году на раскопки самолета, - вспоминает боец отряда Вячеслав. – Приехали совсем «зеленые», без металлоискателей, щупов. Сейчас же группа из нескольких человек превратилась в большой дружный отряд, который уже восемь лет ездит на Вахту Памяти и поднимает павших героев. - Когда мы приезжаем, то обязательно посещаем музеи, - рассказывает руководитель уральской делегации Наталья Колесникова. - Ведь это всегда знакомство с людьми, которые ценят, бережно хранят и пытаются предать память о своих земляках. Мы уже обсудили с ребятами, что в январе 2020 года проведем у себя на Уральской земле творческий вечер, посвященный памяти Исаковского. Мы очень вдохновились экскурсией и «Катюшиным берегом.

ФОТО: пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

Общими силами место, которое вдохновило поэта-песенника, преобразилось. В скором времени здесь появятся лавочки и беседка.

ИСТОЧНИК KP.RU