В Смоленске изготовили оборудование для новейшего беспилотника Минобороны

СЕГОДНЯ 07:30 2019-08-22T08:20:17+03:00

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В Смоленске на заводе «Измеритель» изготовили оборудование для новейшего беспилотника Минобороны, сообщает инвестпортал региона. Дрон «Охотник» практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения.

По словам представителей инвестпортала, беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Сообщается, что «Охотник» уже прошел проверку: он удачно взлетел, несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров и успешно приземлился.

Ранее сообщалось о сборке учебных самолетов СР-10 на Смоленском авиационном заводе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/727347" frameborder="0"></iframe> В Смоленске изготовили оборудование для нового беспилотника Минобороны.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU