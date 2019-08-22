2019-08-22T08:20:17+03:00
Общество

В Смоленске изготовили оборудование для новейшего беспилотника Минобороны

Дрон практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот видео Министерства обороны РФ,ФОТО: скриншот видео Министерства обороны РФ,
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В Смоленске на заводе «Измеритель» изготовили оборудование для новейшего беспилотника Минобороны, сообщает инвестпортал региона. Дрон «Охотник» практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения.

По словам представителей инвестпортала, беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Сообщается, что «Охотник» уже прошел проверку: он удачно взлетел, несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров и успешно приземлился.

Ранее сообщалось о сборке учебных самолетов СР-10 на Смоленском авиационном заводе.

В Смоленске изготовили оборудование для нового беспилотника Минобороны.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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