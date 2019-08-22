В Смоленске изготовили оборудование для новейшего беспилотника Минобороны
В Смоленске на заводе «Измеритель» изготовили оборудование для новейшего беспилотника Минобороны, сообщает инвестпортал региона. Дрон «Охотник» практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения.
По словам представителей инвестпортала, беспилотник оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.
Сообщается, что «Охотник» уже прошел проверку: он удачно взлетел, несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров и успешно приземлился.
Ранее сообщалось о сборке учебных самолетов СР-10 на Смоленском авиационном заводе.
В Смоленске изготовили оборудование для нового беспилотника Минобороны.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU