СЕГОДНЯ 07:39 2019-08-22T07:39:52+03:00

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В Смоленске СОБР провел спецоперацию по задержанию, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Средь бела дня автомобиль силовиков перекрыл дорогу внедорожнику на улице Дзержинского недалеко от здания областного УМВД. Силовики в масках и с оружием «подлетели» к машине, в которой находились люди в гражданской одежде.

Сообщается, что были задержаны двое. Подробности задержания правоохранители не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU